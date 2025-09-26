Иван Емельяненко вышел из колонии и захотел снова на ринг

Иван Емельяненко освободился из колонии и планирует вернуться в спорт, сообщает РИА Новости
Российский боец ММА Иван Емельяненко освободился из колонии условно-досрочно. Спортсмен заявил о намерении возобновить карьеру в смешанных единоборствах. Об этом сообщает телеканал один из телеканалов.

«По поводу возвращения на ринг: думаю, да (вернусь), если буду интересен. Надо созвониться с промоутерами», — сказал Иван Емельяненко для РИА Новости.

Емельяненко был осужден в декабре 2024 года на 1,5 года лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины в ходе уличного конфликта. В феврале 2025-го Белгородский областной суд оставил приговор в силе.

Иван Емельяненко является младшим братом известных бойцов Федора и Александра Емельяненко. Его дебют в смешанных единоборствах состоялся в мае 2023 года.

Ранее сообщалось, что 10 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении бойца смешанных единоборств Ивана Емельяненко. Данную информацию журналистам предоставили представители правоохранительных органов региона.

