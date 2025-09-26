Названы главные минусы грибов в рационе

Врач Павлова: кому опасно есть грибы и способы их правильного приготовления
Врач назвала главные плюсы и опасные минусы осенних грибов
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о полезных и опасных свойствах осенних грибов. Специалист предупредила, кому стоит отнестись к этому продукту с особой осторожностью. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«В грибах всего около 3% белка, поэтому „лесное мясо“ — не более чем красивая метафора. Если воспринимать грибы не как замену мясу, а как вкусное сезонное дополнение, то они могут хорошо вписаться в рацион», — отметила Зухра Павлова, что передает Mail.

К плюсам грибов врач отнесла низкую калорийность, наличие пищевых волокон, калия, фосфора, железа и витаминов, включая дефицитный для россиян витамин D.

Однако Павлова выделила и существенные минусы: низкое содержание белка (около 3%), сложность переваривания, что может вызвать дискомфорт в желудке, а также высокие риски при неправильном приготовлении. Жарка с картошкой превращает грибы в калорийное блюдо, а соленые и жареные варианты могут спровоцировать обострение заболеваний ЖКТ.

Особую осторожность следует проявлять людям с хроническими проблемами желудочно-кишечного тракта. Врач также напомнила, что сырые грибы нельзя хранить долго.

Осенью в России традиционно начинается сезон сбора грибов, и многие задумываются о том, как сохранить их пользу при заготовке на зиму. Ранее эксперты отмечали, что наиболее полезным способом считается заморозка, позволяющая сохранить до 85% витаминов, а сушка и маринование делают грибы ароматными и удобными для хранения. Однако специалисты подчеркивают важность правильной обработки и хранения, чтобы избежать пищевых отравлений и потери питательных веществ.

