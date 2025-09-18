Сушить или замораживать грибы: какой способ сохранит больше всего витаминов

Нутрициолог Никитина: замороженные грибы сохраняют 85% питательных веществ
Леса сейчас кишат грибами, самое время найти им применение
Леса сейчас кишат грибами, самое время найти им применение Фото:

Сентябрь и октябрь — время, когда корзины ломятся от грибов. Многих волнует не только вкус заготовок, но и вопрос: какой способ помогает удержать максимум витаминов и пользы до зимы? Заморозка, сушка или маринование — где полезных веществ остается больше всего и какие ошибки могут все испортить — рассказываем в материале.

Польза грибов

Грибы называют «лесным мясом», потому что в них много растительного белка. В свежих грибах его около 3–5%, а в сушеных в несколько раз больше. Белок помогает организму восстанавливаться и хорошо насыщает. Грибы называют «лесным мясом», потому что в них много растительного белка. В свежих грибах его около 3–5%, а в сушеных в несколько раз больше. Белок помогает организму восстанавливаться и хорошо насыщает.

Важная часть грибов — клетчатка. Она улучшает пищеварение, поддерживает работу кишечника, снижает уровень холестерина и сахара в крови. Поэтому грибы полезны не только как вкусный продукт, но и как элемент правильного питания.

В грибах есть витамины группы B, которые поддерживают нервы и энергию, а также витамин D — редкость для растительной пищи. Из минералов особенно ценны калий (для сердца и давления), железо (для крови), фосфор (для костей и зубов).

При этом грибы низкокалорийные — всего 20–30 ккал на 100 граммов. Их можно есть даже тем, кто следит за весом. Заготовки помогают сохранить пользу: заморозка оставляет до 85% витаминов, сушка концентрирует вкус и питательные вещества, маринование сохраняет клетчатку и минералы.

Заморозка — лидер по сохранению пользы, а сушка и маринование — вторые по ценности, но с бонусами (аромат, удобство, вкус).

Заморозка грибов: лучший способ сохранить витамины

По словам Никитиной, замораживание грибов считается самым простым и надежным способом:

«Самый простой распространенный способ, который позволяет сохранить максимум того, что есть в грибах, — это замораживание. В грибах клетчатка, витамины, немного белка. Замораживать лучше маленькими партиями по 200–300 граммов, тогда грибы равномерно промерзают и их проще использовать».

При глубокой заморозке лучше всего удерживаются витамины группы B (особенно B2 и B3), а также витамин D. Сохраняется и большая часть калия, поэтому такие грибы полезны для сердца и сосудов.

Правила заморозки грибов

  • грибы не моют, а протирают влажной тканью;
  • используют только свежие, не червивые и не старые экземпляры;
  • температура — –18 градусов и ниже (лучше режим быстрой заморозки);
  • лисички перед заморозкой желательно слегка отварить;

«Замороженные грибы сохраняют 85% и даже больше питательных веществ. Такой продукт прекрасно хранится и всегда готов к приготовлению супов, соусов и горячих блюд», — говорит специалист.

Белые грибы ценятся за уникальный вкус, аромат и высокую питательную ценность
Фото:

Сушка грибов: как правильно

Сушеные грибы — еще один универсальный вариант. При сушке грибы теряют влагу, но становятся «концентратом» минералов. Лучше всего сохраняются калий, фосфор и железо, а также часть витаминов группы B. Благодаря этому сушеные белые грибы особенно ценны для энергии и обмена веществ. Белые, подосиновики и подберезовики после сушки становятся особенно ароматными. Сушеные грибы особенно ценны в рационе вегетарианцев и тех, кто не ест мясо, так как восполняют часть белка и железа.

Эксперт подчеркивает: «Перед сушкой грибы категорически не моют, иначе они будут клеклыми. Их только протирают тряпочкой или соскабливают лишнее ножом».

Как правильно сушить грибы

  • нарезать пластинками толщиной 5 мм – 1,5 см;
  • использовать электросушилку (8 часов — и готов продукт);
  • хранить сушеные грибы в стеклянной таре;
  • периодически проветривать, но не оставлять тару открытой полностью.

«Перемолотые белые грибы дают совершенно неповторимый аромат. Их можно посыпать в суп, добавить к жареной картошке или мясу. Я режу грибы на пластинки по 7–8 мм, сушу восемь часов и храню в стеклянной таре. Регулярно использую и проветриваю», — добавляет эксперт.

Преимущества сушеных грибов:

  • длительное хранение без потери аромата;
  • возможность использовать для супов, соусов, подливок;
  • изготовление грибного порошка для приправ.

Маринование грибов: как правильно

Маринованные грибы удерживают клетчатку, которая помогает пищеварению, и минералы — калий, фосфор, магний. Белки и витамины при этом частично теряются, но такие заготовки отлично разнообразят рацион. При этом, несмотря на потери витаминов, маринованные грибы полезны для работы ЖКТ благодаря клетчатке и органическим кислотам.

«Желательно брать грибы одного размера. Если используете крупные, их нужно резать одинаковыми кусочками. Так заготовка выглядит эстетично, а ведь еду мы воспринимаем глазами», — сообщает специалист.

Основные правила маринования грибов

  1. Грибы должны быть тщательно очищены от земли и мусора.
  2. Банки и крышки — стерильные, руки — идеально чистые.
  3. Нельзя использовать алюминиевую посуду: уксус вступает в реакцию.
  4. Лучше брать стеклянную, нержавеющую, керамическую или качественный пищевой пластик.
  5. В банках можно раскладывать отдельно ножки и шляпки — это красиво смотрится на столе.
  6. Мелкие грибы маринуют целиком, они выглядят особенно нарядно.

«В теплой среде бактерии очень быстро размножаются, и можно получить пищевую токсикоинфекцию. Поэтому чистота — главное условие приготовления маринованных грибов», — предупреждает эксперт.

Сушка грибов проводится в несколько этапов с поддержанием температуры 45–60 градусов
Фото:

Хранение грибов зимой: универсальный запас

Использование разных способов сразу позволяет сбалансировать рацион. Замороженные грибы дают витамины, сушеные — минералы и аромат, маринованные — клетчатку и полезные микроэлементы. Оптимальный вариант — использовать все методы сразу.

Замороженные грибы — для супов и горячих блюд.

  • Сушеные грибы — для приправ, соусов, супов.
  • Маринованные грибы — для закусок и праздничного стола.

Ошибки при заготовке грибов: чего нельзя делать

Чтобы сохранить витамины и не потерять пользу грибов, важно избегать ошибок.

  • Мытье перед сушкой или заморозкой. Грибы впитывают воду, становятся «резиновыми» и теряют аромат. Их нужно только протирать.
  • Использование алюминиевой посуды. При мариновании уксус вступает в реакцию с алюминием — это опасно. Лучше стекло или нержавейка.
  • Нестерильные банки. Даже пара частичек земли или грязи в заготовке могут вызвать токсикоинфекцию.
  • Слишком крупные куски при мариновании. Грибы маринуются неравномерно и портят вкус.
  • Хранение без маркировки. Без даты и названия сорта легко перепутать грибы, а это риск для здоровья.

ТОП-5 проверенных рецептов с грибами

Маринованные грибы холодным способом (без уксуса)

Чем хорош рецепт: это лучший вариант для тех, кто не любит вкус уксуса и предпочитает естественное брожение. Грибы получаются хрустящими, сохраняют больше природных витаминов и клетчатки, а аромат зелени и чеснока делает их особенно аппетитными. Такие заготовки можно есть как закуску или использовать для салатов.

Рецепт:

  • грибы — 1 кг;
  • соль — 30 г;
  • чеснок — 3–4 зубчика;
  • укроп, листья смородины или вишни.
  1. Грибы перебрать, протереть, разрезать при необходимости.
  2. Уложить слоями, пересыпая солью и специями.
  3. Придавить гнетом, оставить до выделения рассола.
  4. Переложить в банки, хранить в прохладе.
Грибочки получаются хрустящие, пряные и какие-то живые
Фото:

Суп из сушеных белых грибов

Чем хорош рецепт: сушеные белые грибы дают невероятный аромат, а сам суп получается легким, но при этом питательным. Белые грибы после сушки становятся концентратом вкуса — одной горсти достаточно, чтобы накормить семью полноценным блюдом.

Рецепт:

  • сушеные белые грибы — 70 г;
  • картофель — 300 г;
  • морковь и лук — по 1 шт.;
  • масло — 1 ст. л.;
  • сметана, зелень.
  1. Замочить и отварить грибы в течение 1,5 ч.
  2. Добавить картофель, пассерованные лук и морковь.
  3. Варить до мягкости овощей.
  4. Подавать со сметаной и зеленью.
Грибной суп - традиционное блюдо русской и европейской кухни с высокой пищевой ценностью и неповторимым вкусом
Фото:

Грибной паштет из маринованных грибов

Чем хорош рецепт: идеальная закуска для завтрака и праздничного стола. Паштет получается нежным, с пикантным вкусом благодаря маринованным грибам и соевому соусу. Богат клетчаткой, белком и полезными жирами — можно намазать на хлеб или подавать к овощам.

Рецепт:

  • маринованные грибы — 700 г;
  • лук — 3 шт.;
  • масло сливочное — 200 г;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • свежий базилик.
  1. Обжарить лук и грибы, добавить зелень.
  2. Остудить, соединить с маслом и соусом.
  3. Измельчить блендером.
  4. Подавать охлажденным.
Грибной паштет — отличная закуска буквально на все случаи жизни
Фото:

Жареная картошка с сушеными белыми грибами

Чем хорош рецепт: быстрый способ добавить «лесной» вкус к обычной картошке. Грибы дают аромат, а картофель становится сытнее. Классика русской кухни.

Рецепт:

  • картофель — 5 клубней;
  • сушеные белые грибы — 50–100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • масло, зелень.
  1. Замочить и отварить грибы.
  2. Нарезать картошку, обжарить до корочки.
  3. Добавить лук, чеснок, грибы.
  4. Жарить до готовности, посыпать зеленью.
Картошка с грибами — идеальное сочетание
Фото:

Классические маринованные маслята

Чем хорош рецепт: маслята в маринаде — самая традиционная закуска к праздничному столу. Они сохраняют плотную текстуру, приобретают легкую кислинку и пряный аромат. Подходят как самостоятельная закуска, так и для салатов.

Рецепт:

  • маслята — 2 кг;
  • вода — 1 л;
  • уксус 9% — 50 мл;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • специи: лавровый лист, душистый перец, чеснок.
  1. Очистить и отварить маслята 10 минут.
  2. Приготовить маринад из воды, соли, сахара и специй.
  3. Добавить уксус, вскипятить.
  4. Разложить грибы по банкам, залить маринадом, закатать.
Если у вас есть замороженные маслята, их можно отлично замариновать
Фото:

Вопросы по теме заготовки грибов

Как лучше заготовить грибы на зиму — сушить, замораживать или мариновать? Самый полезный способ — заморозка. Она сохраняет до 85% питательных веществ. Сушка концентрирует аромат и витамины, а маринование делает грибы вкусной закуской, но требует стерильности.

Можно ли мыть грибы перед заморозкой или сушкой? Нет, мыть грибы не стоит — они впитывают воду и теряют текстуру. Их нужно протирать влажной тканью или аккуратно соскабливать грязь ножом.

Какие грибы лучше всего сушить? Белые грибы, подосиновики и подберёзовики. Они сохраняют аромат, который становится еще ярче после сушки.

Какие грибы лучше подходят для маринования? Идеальны маслята, опята, шампиньоны и небольшие белые грибы. Важно, чтобы они были одного размера, тогда заготовка выглядит красиво и равномерно маринуется.

Сколько можно хранить замороженные грибы? В морозильнике при –18 градусов грибы можно хранить до 12 месяцев. Главное — фасовать маленькими порциями и подписывать дату.

Сколько калорий в грибах? Свежие грибы содержат всего 20–30 ккал на 100 граммов, поэтому их можно включать в рацион даже тем, кто следит за весом.

Можно ли сделать грибной порошок в домашних условиях? Да, достаточно высушить белые грибы, измельчить их в кофемолке и хранить в стеклянной банке. Такой порошок — идеальная приправа к супам и соусам.

