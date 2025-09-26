В Челябинске ищут подрядчика для создания платных парковок за 65 млн рублей

Администрация Челябинска ищет подрядчика для организации платных парковок в городе за 65 миллионов рублей. Информация об этом указана на портале госзакупок.
«Оказание услуг по организации платного парковочного пространства в рамках муниципального образования „Город Челябинск“. Начальная цена 65 004 401,86 рублей. Организация, осуществляющая размещение — Управление муниципальных закупок администрации города», — говорится в сведениях о закупке.
Подрядчику предстоит установить специальное оборудование, в частности комплексы фото- и видеофиксации, терминалы для оплаты и другое. Согласно техзаданию, в городе нужно создать 71 парковку на 1,5 тысячи мест. Парковки должны появиться на площади Революции, у ЮУрГГПУ, на улицах Тимирязева, Сони Кривой, проспекте Ленина и в других местах. Подрядчика выберут 3 октября.
Внедрение в Челябинске системы платных парковок ранее перенесли на 2026 год, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Подрядчика планировали выбрать в октябре, завершить работы он обязан до 1 июня 2026 года.
О планах запустить платные парковки летом текущего года мэрия Челябинска сообщила в феврале. Основная цель внедрения — развитие общественного транспорта, рассказали в гордуме. Предполагается, что стоимость парковки составит 30 рублей в час.
