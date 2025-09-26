В Челябинске ищут подрядчика для создания платных парковок за 65 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске ищут подрядчика для запуска проекта платных парковок
В Челябинске ищут подрядчика для запуска проекта платных парковок Фото:

Администрация Челябинска ищет подрядчика для организации платных парковок в городе за 65 миллионов рублей. Информация об этом указана на портале госзакупок. 

«Оказание услуг по организации платного парковочного пространства в рамках муниципального образования „Город Челябинск“. Начальная цена 65 004 401,86 рублей. Организация, осуществляющая размещение — Управление муниципальных закупок администрации города», — говорится в сведениях о закупке. 

Подрядчику предстоит установить специальное оборудование, в частности комплексы фото- и видеофиксации, терминалы для оплаты и другое. Согласно техзаданию, в городе нужно создать 71 парковку на 1,5 тысячи мест. Парковки должны появиться на площади Революции, у ЮУрГГПУ, на улицах Тимирязева, Сони Кривой, проспекте Ленина и в других местах. Подрядчика выберут 3 октября. 

Внедрение в Челябинске системы платных парковок ранее перенесли на 2026 год, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Подрядчика планировали выбрать в октябре, завершить работы он обязан до 1 июня 2026 года.

О планах запустить платные парковки летом текущего года мэрия Челябинска сообщила в феврале. Основная цель внедрения  — развитие общественного транспорта, рассказали в гордуме. Предполагается, что стоимость парковки составит 30 рублей в час.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Челябинска ищет подрядчика для организации платных парковок в городе за 65 миллионов рублей. Информация об этом указана на портале госзакупок.  «Оказание услуг по организации платного парковочного пространства в рамках муниципального образования „Город Челябинск“. Начальная цена  65 004 401,86 рублей.  Организация, осуществляющая размещение — Управление муниципальных закупок администрации города», — говорится в сведениях о закупке.  Подрядчику предстоит установить специальное оборудование, в частности комплексы фото- и видеофиксации, терминалы для оплаты и другое. Согласно техзаданию, в городе нужно создать 71 парковку на 1,5 тысячи мест. Парковки должны появиться на площади Революции, у ЮУрГГПУ, на улицах Тимирязева, Сони Кривой, проспекте Ленина и в других местах. Подрядчика выберут 3 октября.  Внедрение в Челябинске системы платных парковок ранее перенесли на 2026 год, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Подрядчика планировали выбрать в октябре, завершить работы он обязан до 1 июня 2026 года. О планах запустить платные парковки летом текущего года мэрия Челябинска сообщила в феврале. Основная цель внедрения  — развитие общественного транспорта, рассказали в гордуме. Предполагается, что стоимость парковки составит 30 рублей в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...