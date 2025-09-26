Раскрыта значимость недавнего визита Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай придал новый импульс развитию отношений между двумя странами и подтвердил готовность к дальнейшей взаимной поддержке. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Состоявшийся визит президента Путина в Китай, в ходе которого глава российского государства принял участие в мероприятиях саммита ШОС в Тяньцзине, провел в Пекине переговоры с председателем Си Цзиньпином <...> этот визит придал новый импульс укреплению двусторонних связей», — отметил Новак. Об этом он заявил, выступая на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, которое прошло в Пекине. Сопредседателем межправительственной комиссии с китайской стороны выступает вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
Визит президента Владимира Путина в Китай в конце августа и начале сентября оказался наиболее продолжительным и содержательным за последние годы. В течение четырехдневной поездки российский лидер поделился ранее неизвестными подробностями беседы с Дональдом Трампом на Аляске, а также информацией о крупнейшем соглашении с Китаем. Кроме того, он дал оценку военному потенциалу вооруженных сил КНР и сообщил, когда может завершиться специальная операция на Украине. Как прошла самая долгая командировка президента — в материале URA.RU.
