Раскрыта значимость недавнего визита Путина в Китай

Новак: визит Путина в Китай придал новый импульс отношениям двух стран
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин совершил визит в Китай с 31 августа по 3 сентября
Путин совершил визит в Китай с 31 августа по 3 сентября Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Визит президента России Владимира Путина в Китай придал новый импульс развитию отношений между двумя странами и подтвердил готовность к дальнейшей взаимной поддержке. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Состоявшийся визит президента Путина в Китай, в ходе которого глава российского государства принял участие в мероприятиях саммита ШОС в Тяньцзине, провел в Пекине переговоры с председателем Си Цзиньпином <...> этот визит придал новый импульс укреплению двусторонних связей», — отметил Новак. Об этом он заявил, выступая на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, которое прошло в Пекине. Сопредседателем межправительственной комиссии с китайской стороны выступает вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

Визит президента Владимира Путина в Китай в конце августа и начале сентября оказался наиболее продолжительным и содержательным за последние годы. В течение четырехдневной поездки российский лидер поделился ранее неизвестными подробностями беседы с Дональдом Трампом на Аляске, а также информацией о крупнейшем соглашении с Китаем. Кроме того, он дал оценку военному потенциалу вооруженных сил КНР и сообщил, когда может завершиться специальная операция на Украине. Как прошла самая долгая командировка президента — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Визит президента России Владимира Путина в Китай придал новый импульс развитию отношений между двумя странами и подтвердил готовность к дальнейшей взаимной поддержке. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. «Состоявшийся визит президента Путина в Китай, в ходе которого глава российского государства принял участие в мероприятиях саммита ШОС в Тяньцзине, провел в Пекине переговоры с председателем Си Цзиньпином <...> этот визит придал новый импульс укреплению двусторонних связей», — отметил Новак. Об этом он заявил, выступая на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, которое прошло в Пекине. Сопредседателем межправительственной комиссии с китайской стороны выступает вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Визит президента Владимира Путина в Китай в конце августа и начале сентября оказался наиболее продолжительным и содержательным за последние годы. В течение четырехдневной поездки российский лидер поделился ранее неизвестными подробностями беседы с Дональдом Трампом на Аляске, а также информацией о крупнейшем соглашении с Китаем. Кроме того, он дал оценку военному потенциалу вооруженных сил КНР и сообщил, когда может завершиться специальная операция на Украине. Как прошла самая долгая командировка президента — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...