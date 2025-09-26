Стало известно, в чем обвиняют задержанного свердловского экс-мэра

Бывшего мэра Красноуфимска (Свердловская область) Михаила Конева, ушедшего накануне в отставку, обвиняют в превышении должностных полномочий. Однако осведомленный источник URA.RU считает, что у следствия могут быть и другие претензии к экс-чиновнику.
По предварительным данным, в основу обвинения могло лечь дело экс-спикера думы Красноуфимска Анатолия Худякова, которого задержали в марте. Последнего обвиняют в мошенничестве. По версии силовиков, Конев мог фиктивно трудоустроить Худякова в гордуму, и за время работы Худяков мог заработать свыше двух млн рублей. «Однако вопросы к Коневу могут быть не только по этому делу. Его проверяют на причастность к другим преступлениям», — сказал источник URA.RU.
Конев занимал пост мэра Красноуфимска с 2021 года, покинул его накануне, 25 сентября. На прошедших выборах губернатора 12-14 сентября его территория показала самый плохой результат по «качеству» голосования за основного кандидата — бывшего на тот момент врио губернатора Дениса Паслера.
По словам источника, утром 26 сентября силовики провели обыски у Конева и в местной администрации (там оперативно на звонок корреспондента не ответили). «Против него возбуждено дело о превышении должностных полномочий», — добавил собеседник агентства. Сейчас бывший чиновник может находиться в изоляторе временного содержания. В субботу ему изберут меру пресечения.
Сам Худяков сейчас находится под подпиской о невыезде. Дал ли он показания против Конева, неизвестно. В свердловских силовых структурах тему не комментируют.
