Минобороны предложило установить срок выплат мобилизованным при увольнении

Министерство обороны России предлагает установить срок выплат мобилизованным гражданам при увольнении до момента сдачи дел и должности. Об этом сообщается в проекте приказа главы ведомства.
«Проектом приказа предусматривается, что в случае увольнения с военной службы граждан, призванных по мобилизации, осуществление ежемесячной социальной выплаты им производится по день освобождения от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности (сдачи дел и должности)», — говорится в тексте проекта приказа Минобороны. Цитата по ТАСС.
Ранее Социальный фонд России выступил с инициативой корректировки порядка назначения ежемесячных выплат на детей военнослужащих, проходящих срочную службу. Соответствующий проект административного регламента был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предусматривают усовершенствование процедур оформления и получения пособий для семей с детьми в возрасте до трех лет. О правилах подачи и количестве пособия — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.