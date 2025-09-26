Опальный пермский депутат, критиковавший СВО, оказался во Франции

Бывший депутат Пермской гордумы Сергей Медведев*, уехавший из России после публичной критики СВО, обосновался во Франции. В этой стране он намерен найти работу и устроить сына в местную образовательную организацию.
«Из Грузии во Францию мы [с сыном] прилетели 18 сентября по визам с возможностью работы. Но, чтобы полноценно работать, нужно подтянуть французский язык. Также ведем переговоры с прикрепленным к нам социальным работником по поводу приема сына в школу или колледж», — цитирует Медведева издание «Новый компаньон».
В январе 2024 года экс-депутат гордумы Перми разместил пост в соцсети «ВКонтакте», выступив с резкой критикой спецоперации. Вскоре после этого он написал заявление о сложении с себя полномочий народного избранника и покинул Россию. Спустя два года он обратился в следственный комитет РФ, обвинив своих бывших коллег в незаконном лишении его депутатского мандата.
(*Внесен Минюстом РФ 1 марта 2024 года в реестр иноагентов)
