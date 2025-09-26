Экс-владелец «Ведомостей» объявлен иноагентом

Минюст России внес медиаменеджера и бывшего владельца газет «Ведомости» и The Moscow Times Демьяна Кудрявцева в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.
«Кудрявцев Демьян Борисович. Статья 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“. <...> Дата опубликования <...> о включении в реестр 26.09.2025», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Минюста РФ.
В числе внесенных в список иноагентов, помимо Кудрявцева, оказались кинокритик и журналист Зинаида Пронченко, а также объединение «Независимая литературная премия „Дар“, занимающееся популяризацией современной российской литературы. Кроме этого, Министерство юстиции присвоило статус иноагента адвокату музыкального коллектива Pussy Riot Дмитрию Захватову.
Ранее стало известно, что в отношении кинокритика Антона Долина (признан в РФ иноагентом), покинувшего территорию России, возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей, возложенных на иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Москве. В ведомстве уточнили, что Долину вменяется систематическое несоблюдение установленных законом требований для лиц, признанных иностранными агентами. В частности, речь идет о непредоставлении необходимой отчетности, а также об отсутствии соответствующей маркировки при публикации материалов.
