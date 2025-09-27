Осужденного экс-генерала Попова этапировали в колонию в Подмосковье

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов этапирован из следственного изолятора Тамбова в колонию общего режима, расположенную в Коломне (Московская область), для дальнейшего отбытия пятилетнего срока наказания. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«Ивана Попова этапировали из СИЗО Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима, которая находится в Коломне», — отметил источник ТАСС. Он уточнил, что решение было принято в связи с окончательным утверждением приговора вышестоящей инстанцией.

Ранее, в конце июля 2025 года, 2-й Западный окружной военный суд признал законным приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, согласно которому Иван Попов был признан виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Суд приговорил экс-командующего к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишил его воинского звания генерал-майора. Срок наказания Попова истекает в конце мая 2029 года.

Иван Попов был задержан по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге в конце 2023 года. Следствие установило, что он использовал служебное положение для совершения противоправных действий, связанных с хищением государственного имущества. В ходе судебного процесса обвинение представило доказательства, которые суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. Защита настаивала на невиновности бывшего военного руководителя, однако апелляционная жалоба была отклонена.

