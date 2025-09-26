В Ревде (Свердловская область) в ночь на 27 сентября в Ленинском сквере появился отреставрированный памятник Ленину. После скандала с демонтажем монумента прошло более 400 дней. Статую вождя заметили жители города.
«Пока мы спали, памятник Ленину вернулся в Ревду! Его уже установили на постамент в Ленинском сквере. Ленина не было в Ревде ровно 416 дней», — сообщает telegram-канал «Ревда-инфо».
Памятник демонтировали в начале августа 2024-го, чтобы отремонтировать. Изначально предполагалось, что к середине октября после реставрации монумент вернут на площадь Победы. Но позднее стало известно, что власти хотят разместить памятник в другом месте. Тогда из-за этого разгорелся крупный скандал. Подробности об истории вокруг монумента — в материале URA.RU.
