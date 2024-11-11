Губернатора вынудили реагировать на скандал вокруг памятника Ленину в Ревде

Губернатор Евгений Куйвашев поддержал реставрацию памятника Ленину в Ревде, который перенесли с центральной площади города. Об этом он заявил, выступая в заксо с докладом о бюджете региона, в ответ на вопрос депутата от КПРФ Евгения Букреева про скандал вокруг монумента.
«Памятник сняли просто отреставрировать, мне показали фото — там ужас, он долгое время не реставрировался. Думаю, надо закончить реставрацию», — ответил Куйвашев на просьбу Букреева завершить конфликт коммунистов с мэрией Ревды, главу которой — Татьяну Клепикову — обвинили в переносе монумента.
Губернатор также посоветовал провести дополнительную серию встреч, на которой горожане примут окончательное решение о возведении памятника. «Это недопустимо, что депутаты заксо поднимают вопросы местного назначения. Дам коллегам поручение разобраться», — отметил Куйвашев.
Памятник Ленину демонтировали в начале августа, на работы ушло два дня. Изначально предполагалось, что к середине октября после реставрации монумент появится там, где и был. Но позднее стало известно, что власти готовы разместить памятник в Ленинском сквере.
Ивачев подхватил тему 23 августа, направив мэру Татьяне Клепиковой запрос с просьбой разъяснить ситуацию. Она ответила, что «предложение о переносе памятника Ленину и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных предпринимателей и предприятий».
Источник URA.RU, близкий к региональной власти, со ссылкой на Клепикову утверждал, что в действительности она обсуждала с Ивачевым ситуацию еще несколько месяцев назад, и тот якобы не высказывался против. Сам Ивачев это опровергает. Политик пояснял агентству, что созванивался с Клепиковой лишь после того, как памятник демонтировали и увезли в мастерскую, — чтобы спросить, что будет дальше. «Она ответила, что не знает», — делился Ивачев. Клепикова для комментариев вечером 5 октября оказалась недоступна.
Коммунисты проводили митинг и пытались добиться референдума. Но безуспешно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!