Какие авиарейсы задерживаются в России 27 сентября 2025: онлайн-табло

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 27 сентября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Особенно сложная обстановка в аэропортах Волгограда, Астрахани и Казани, где были временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее о ситуации с задержками и отменами рейсов в России — в материале URA.RU.
Ограничения воздушного пространства и их последствия 27 сентября 2025
Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропортах Волгограда, Астрахани и Казани с утра 27 сентября. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения были введены около 05:30 по московскому времени. Но к 7:25 Кореняко сообщил о снятии ограничений.
Кроме того, туман в московском регионе стал причиной задержки ряда рейсов. К 7:25 утра было задержано два рейса в Шереметьево, три — в Домодедово, четыре — во Внуково, а также отменено по одному рейсу в Домодедово и Жуковском.
Задержки в московских аэропортах 27 сентября 2025
Задержки в Шереметьево 27 сентября 2025
В аэропорту Шереметьево отменены рейсы SU 1058 в Махачкалу, SU 1268 и SU 1269 в Казань, SU 1199 из Казани. С прибытием задерживаются рейсы из Челябинска (SU 1421, задержка до 18:02), Астрахани (SU 1173, задержка до 10:56), Новосибирска (SU 1307, задержка до 12:14).
Значительно задерживаются вылеты в Уфу (SU 1230, до 09:05), Челябинск (SU 1420, до 11:50), Минеральные Воды (SU 1300, до 16:35), Сочи (SU 1128, до 15:55). Рейс WZ 902 в Самару задерживается на более чем 2,5 часа — с 13:20 до 16:00.
Задержки во Внуково 27 сентября 2025
В аэропорту Внуково также фиксируются задержки рейсов. Наиболее серьезной стала задержка рейса NE 611 авиакомпании Nesma Airlines в Хургаду — вылет перенесен с 16:00 на 18:00.
Также задерживаются прилеты рейсов из Уфы (UT 364, прибытие в 11:39 вместо 08:15), Санкт-Петербурга (A4 7020, прибытие в 12:40 вместо 08:50), Дубая (DP 992, прибытие в 12:54 вместо 12:00) и Сочи (DP 6948, прибытие в 15:56 вместо 14:40).
Задержки в Домодедово 27 сентября 2025
В аэропорту Домодедово отменены рейсы U6 2969 в Куляб и U6 168 из Калининграда. Значительно задерживаются рейсы S7 2053 в Сочи (до 11:25 вместо 10:25), U6 1343 в Махачкалу (до 14:00 вместо 11:40) и YK 960 в Бишкек (до 23:10 вместо 22:10).
На прилет задерживаются рейсы из Бишкека (YK 959, прибытие в 22:05 вместо 21:05), Норильска (S7 2582, прибытие в 10:23 вместо 09:30) и Иркутска (U6 106, прибытие в 09:08 вместо 08:30).
Задержки в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 27 сентября 2025
В аэропорту Пулково отменены несколько рейсов в /из Москвы: FV 6128/SU 6128, FV 6058/SU 6058, FV 6856/SU 6856, а также рейс в Ташкент C6 426 авиакомпании Centrum Air.
Значительно задерживаются рейсы в Новосибирск (S7 5006 вылетит в 19:40 вместо 16:40) и из Новосибирска (S7 5005 прибудет в 18:40 вместо 15:40). Также задержаны прилеты из Екатеринбурга (U6 223, прибытие в 10:17), Томска (N4 310, прибытие в 11:13) и Иркутска (S7 6409, прибытие в 12:01).
Задержки в региональных аэропортах России 27 сентября 2025
Задержки в Волгограде 27 сентября 2025
В аэропорту Волгограда из-за временных ограничений отменены рейсы SU 1189 (Москва, «Аэрофлот»), SU 1185 (Москва, «Аэрофлот») и FV 6426 (Москва).
Значительно задерживаются рейсы NE 661 в Хургаду (вылет перенесен с 01:30 на 13:00) и FV 6916 в Москву (вылет перенесен с 05:00 на 09:00).
Задержки в Казани 27 сентября 2025
В аэропорту Казани в 6 утра были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с утра 27 сентября. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были сняты к 8 утра.
Задержки в Екатеринбурге 27 сентября 2025
В аэропорту Кольцово задерживается ряд рейсов. Рейс U6 503 в Калининград задержан до 13:55, ZF 841 в Даламан — до 16:30, U6 83 в Махачкалу — до 16:55, U6 300 в Москву — до 17:55, SU 1437 в Москву — до 18:25.
С прилетом задерживаются рейсы из Читы (U6 623, прибытие в 12:55 вместо 12:00), Анталии (ZF 1042, прибытие в 14:40 вместо 13:10), Хабаровска (U6 174, прибытие в 15:30 вместо 13:50) и Владивостока (U6 572, прибытие в 17:15 вместо 15:15).
Задержки в Самаре 27 сентября 2025
В аэропорту Курумоч задерживаются вылеты рейсов WZ 4519 в Москву (до 14:00 вместо 11:20), WZ 1355 в Ереван (до 16:00 вместо 13:40) и WZ 1034 в Екатеринбург (до 23:35 вместо 17:15).
На прилет задерживаются рейсы из Москвы (WZ 902, прибытие в 18:45 вместо 16:05), Еревана (WZ 1356, прибытие в 22:40 вместо 20:20) и Самары (WZ 1033, прибыл с опозданием в 00:01).
Задержки в Сочи 27 сентября 2025
В аэропорту Сочи задержаны рейсы A4 5025 в Тель-Авив (до 13:00 вместо 10:00), SU 1593 в Москву (до 10:45 вместо 10:05), WZ 4529 в Бодрум (до 12:00 вместо 11:00) и WZ 4311 в Тель-Авив (до 17:30 вместо 17:00).
С прибытием задерживаются рейсы из Москвы (SU 1592, прибытие в 09:45), Тбилиси (WZ 558, прибытие в 12:15), Алматы (A4 5090, прибытие в 13:40), Бодрума (WZ 4530, прибытие в 17:30) и Тель-Авива (A4 5026, прибытие в 20:00).
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о статусе своих рейсов и прибывать в аэропорты с запасом времени. Во всех аэропортах организована работа информационных служб для помощи пассажирам задержанных рейсов.
Задержки в Нижнем Новгороде 27 сентября 2025
В аэропорту Стригино задержаны несколько рейсов, включая WZ 2030 в Екатеринбург (вылет перенесен с 07:35 на 08:40). С прилетом также зафиксированы задержки — рейс WZ 1348 из Еревана, который должен был прибыть в 01:45, совершил посадку только в 07:30.
Задержки в Новосибирске 27 сентября 2025
В аэропорту Толмачево задерживаются рейсы S7 5127/A4 1127 в Минеральные Воды (до 12:49), S7 5569 в Самарканд (до 13:20), S7 5035 в Казань (до 14:50) и S7 5545 в Ош (до 15:10).
