Освобождение Юнаковки в Сумской области является серьезным ударом для главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Командование украинской армии перебрасывало подразделения с других участков фронта, включая Донбасс, с целью удержания позиции, однако это не принесло ожидаемого результата. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«В принципе, для Сырского это пощечина. Они снимали части с других направлений, в том числе из Донбасса для того, чтобы устоять. Не получилось. Для ВСУ потеря Юнаковки стала большим ударом. Противник считал это село очередной неприступной фортецией. Для нас это серьезная оперативно-тактическая победа», — объяснил Дандыкин. Его слова передает aif.ru.
Он также отметил, что российская армия продолжает наступление сразу по нескольким направлениям. Сейчас российские силы вплотную подошли к городу Кировску, и, вероятно, в ближайшем будущем будет объявлено о его освобождении. Кроме того, продолжаются бои за Купянск — освобождение города также становится все более вероятным, заключил военный эксперт.
За прошедшую неделю подразделения войсковой группировки «Север» продвинулись вглубь оборонительных позиций противника на территории Сумской области. Вчера стало известно, что они установили контроль над населенным пунктом Юнаковка. В Минобороны отметили, что в общей сложности российские военные за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.
