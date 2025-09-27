Трамп может отказаться от самозапрета на поставки Украине оружия дальнего радиуса действия

WSJ: Трамп может начать поставлять Украине дальнобойное оружие
США может начать поставлять ракеты Tomahawk, указано в материале WSJ
США может начать поставлять ракеты Tomahawk, указано в материале WSJ

Президент США Дональд Трамп может начать поставлять дальнобойное оружие Украине. Об этом сообщили в американских СМИ.

«Трамп может отказаться от самозапрета на поставки Украине оружия дальнего радиуса действия», — указано в материале The Wall Street Journal. Отмечается, что со стороны Штатов могут начаться поставки ракет Tomahawk и других дальнобойных ракет.

Ранее Дональд Трамп уже отклонял просьбы Украины о поставках крылатых ракет Tomahawk, опасаясь эскалации конфликта и возможных ударов по территории России. Вашингтон долгое время ограничивал передачу дальнобойных вооружений Киеву, несмотря на обращения президента Украины Владимира Зеленского. Об это сообщали RT.

