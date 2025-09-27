Президент США Дональд Трамп может начать поставлять дальнобойное оружие Украине. Об этом сообщили в американских СМИ.
«Трамп может отказаться от самозапрета на поставки Украине оружия дальнего радиуса действия», — указано в материале The Wall Street Journal. Отмечается, что со стороны Штатов могут начаться поставки ракет Tomahawk и других дальнобойных ракет.
Ранее Дональд Трамп уже отклонял просьбы Украины о поставках крылатых ракет Tomahawk, опасаясь эскалации конфликта и возможных ударов по территории России. Вашингтон долгое время ограничивал передачу дальнобойных вооружений Киеву, несмотря на обращения президента Украины Владимира Зеленского. Об это сообщали RT.
