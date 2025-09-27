Сирийский суд разрешил арестовать Башара Асада

Суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада
Выдан ордер на арест Башара Асада из-за событий 2011 года
Седьмой следственный суд Дамаска выдал заочный ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщил судья Тауфика аль-Али.

«Заочно выдан ордер на арест преступника Башара Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дараа в 2011 году», — сообщил судья Тауфик аль-Али. Цитата по SANA.

В конце ноября 2024 года сирийская оппозиция начала масштабное наступление на позиции правительственных войск и 8 декабря вошла в Дамаск. После этого Башар Асад сложил полномочия и покинул страну. Тогда сирийские повстанцы взяли контроль над городом Дараа на юге Сирии, где в 2011 году вспыхнуло восстание против президента Башара Асада.

29 января 2025 года временным президентом Сирии был назначен Ахмед аш-Шараа, который возглавил переходную администрацию. Асад же прибыл в Москву. 

