Можно, но осторожно: что нужно знать дачникам об утилизации листвы

Министерство по содержанию территории: листья можно сжигать и компостировать
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Листья можно сжигать, но расстояние от здания до места сжигания должно составлять 15 метров, указано в ведомстве
Листья можно сжигать, но расстояние от здания до места сжигания должно составлять 15 метров, указано в ведомстве Фото:

Для утилизации листвы есть несколько законных способов. Сжигание также является одним из них. Варианты утилизации рассказали в Министерстве по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.

«Среди законных способов утилизации листвы — компостирование. Это экологичный способ переработки листвы в удобрение для почвы. Сжигание допускается при строгом соблюдении правил пожарной безопасности», — указано в сообщении ведомства. Его приводит «Радио 1».

Расстояние от построек до места утилизации должно составлять 15 метров. При использовании металлической бочки — от 7,5 метров. Отмечается, что при сжигании не должно быть ветра, а также обязательная противопожарная полоса вокруг места сжигания.

Также существует способ в виде специализированного вывоза листьев. Он подходит для утилизации большого объема отходов.

Ранее юристы напоминали, что за нарушение правил сжигания растительных отходов, в том числе травы, на дачных участках предусмотрены административные штрафы до 15 тысяч рублей, а при причинении крупного ущерба возможна уголовная ответственность. Контроль за соблюдением этих требований осуществляют надзорные органы и лесничества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для утилизации листвы есть несколько законных способов. Сжигание также является одним из них. Варианты утилизации рассказали в Министерстве по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области. «Среди законных способов утилизации листвы — компостирование. Это экологичный способ переработки листвы в удобрение для почвы. Сжигание допускается при строгом соблюдении правил пожарной безопасности», — указано в сообщении ведомства. Его приводит «Радио 1». Расстояние от построек до места утилизации должно составлять 15 метров. При использовании металлической бочки — от 7,5 метров. Отмечается, что при сжигании не должно быть ветра, а также обязательная противопожарная полоса вокруг места сжигания. Также существует способ в виде специализированного вывоза листьев. Он подходит для утилизации большого объема отходов. Ранее юристы напоминали, что за нарушение правил сжигания растительных отходов, в том числе травы, на дачных участках предусмотрены административные штрафы до 15 тысяч рублей, а при причинении крупного ущерба возможна уголовная ответственность. Контроль за соблюдением этих требований осуществляют надзорные органы и лесничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...