Можно, но осторожно: что нужно знать дачникам об утилизации листвы

Для утилизации листвы есть несколько законных способов. Сжигание также является одним из них. Варианты утилизации рассказали в Министерстве по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.
«Среди законных способов утилизации листвы — компостирование. Это экологичный способ переработки листвы в удобрение для почвы. Сжигание допускается при строгом соблюдении правил пожарной безопасности», — указано в сообщении ведомства. Его приводит «Радио 1».
Расстояние от построек до места утилизации должно составлять 15 метров. При использовании металлической бочки — от 7,5 метров. Отмечается, что при сжигании не должно быть ветра, а также обязательная противопожарная полоса вокруг места сжигания.
Также существует способ в виде специализированного вывоза листьев. Он подходит для утилизации большого объема отходов.
Ранее юристы напоминали, что за нарушение правил сжигания растительных отходов, в том числе травы, на дачных участках предусмотрены административные штрафы до 15 тысяч рублей, а при причинении крупного ущерба возможна уголовная ответственность. Контроль за соблюдением этих требований осуществляют надзорные органы и лесничества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.