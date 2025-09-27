Младшие дипломаты Украины заявились послушать речь Лаврова

Два младших дипломата Украины вошли в зал заседаний стран Европейского союза во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом пишет агентство ТАСС.
«Украинские представители не появились в субботу на выступлениях многих других делегаций, однако пришли в зал после выступления Лаврова», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте агентства.
Во время выступления министра никаких демаршей зафиксировано не было. Делегация Российской Федерации присутствовала в зале Генеральной Ассамблеи с самого начала речи президента Украины Владимира Зеленского. В то же время фотокорреспонденты и телеоператоры, в том числе представители западных СМИ, заранее заняли места на балконе для прессы, чтобы обеспечить себе наилучший обзор для съемки главы российского МИД.
В ходе своего выступления Лавров также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Однако если против нашей страны будет проявлена агрессия, ответ будет жестким и решительным. Об этом заявил министр иностранных дел России и добавил, что у НАТО и Евросоюза (ЕС) не должно быть сомнений по этому поводу. Кроме того, руководитель МИД РФ предложил установить 14 декабря в качестве Международного дня борьбы с колониализмом.
