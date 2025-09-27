Младшие дипломаты Украины заявились послушать речь Лаврова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сообщается, что демаршей во время выступления Лаврова на Генассамблее ООН не было
Сообщается, что демаршей во время выступления Лаврова на Генассамблее ООН не было Фото:
новость из сюжета
Генассамблея ООН в США

Два младших дипломата Украины вошли в зал заседаний стран Европейского союза во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом пишет агентство ТАСС.

«Украинские представители не появились в субботу на выступлениях многих других делегаций, однако пришли в зал после выступления Лаврова», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте агентства.

Во время выступления министра никаких демаршей зафиксировано не было. Делегация Российской Федерации присутствовала в зале Генеральной Ассамблеи с самого начала речи президента Украины Владимира Зеленского. В то же время фотокорреспонденты и телеоператоры, в том числе представители западных СМИ, заранее заняли места на балконе для прессы, чтобы обеспечить себе наилучший обзор для съемки главы российского МИД.

В ходе своего выступления Лавров также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Однако если против нашей страны будет проявлена агрессия, ответ будет жестким и решительным. Об этом заявил министр иностранных дел России и добавил, что у НАТО и Евросоюза (ЕС) не должно быть сомнений по этому поводу. Кроме того, руководитель МИД РФ предложил установить 14 декабря в качестве Международного дня борьбы с колониализмом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два младших дипломата Украины вошли в зал заседаний стран Европейского союза во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом пишет агентство ТАСС. «Украинские представители не появились в субботу на выступлениях многих других делегаций, однако пришли в зал после выступления Лаврова», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте агентства. Во время выступления министра никаких демаршей зафиксировано не было. Делегация Российской Федерации присутствовала в зале Генеральной Ассамблеи с самого начала речи президента Украины Владимира Зеленского. В то же время фотокорреспонденты и телеоператоры, в том числе представители западных СМИ, заранее заняли места на балконе для прессы, чтобы обеспечить себе наилучший обзор для съемки главы российского МИД. В ходе своего выступления Лавров также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Однако если против нашей страны будет проявлена агрессия, ответ будет жестким и решительным. Об этом заявил министр иностранных дел России и добавил, что у НАТО и Евросоюза (ЕС) не должно быть сомнений по этому поводу. Кроме того, руководитель МИД РФ предложил установить 14 декабря в качестве Международного дня борьбы с колониализмом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...