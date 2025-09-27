Лавров рассказал, что в ООН ответили России по поводу пострадавших в Буче

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия получила официальный ответ Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на запрос о событиях в Буче. По словам главы внешнеполитического ведомства, представители УВКПЧ сообщили, что не могут разглашать имена пострадавших в Буче, чтобы обеспечить безопасность их родственников.
«Ответ [представителей УВКПЧ], конечно, гласит поразительные вещи, что возможность раскрытия данных о пострадавших рассматривается совместно с управлением по правовым вопросам секретариата, а потом нам сообщили устно, правда, что юристы секретариата вынесли вердикт о нецелесообразности разглашения сведений о жертвах в Буче в целях обеспечения безопасности их родственников», — сказал Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН ведется в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
В Минобороны РФ ранее заявляли, что все российские подразделения покинули Бучу полностью еще 30 марта 2022 года. При этом северные выезды из города оставались открытыми, тогда как южные районы, включая жилые зоны, подвергались непрерывным обстрелам со стороны украинских вооруженных сил с использованием крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва решительно отвергает все обвинения в причастности к гибели мирных жителей в Буче и призывает мировых лидеров воздержаться от поспешных выводов в адрес России, а также внимательно рассмотреть предоставленные ею аргументы.
Кроме того, в ходе пресс-конференции Лавров также заявил, что российская сторона не осуществляет ракетные или беспилотные удары по объектам, расположенным на территории европейских государств и стран НАТО. Как отметил глава МИД РФ, отдельные инциденты могут случиться, однако вооруженные силы РФ никогда не открывают прицельный огонь по данным целям намеренно.
