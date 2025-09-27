Лавров: РФ никогда не атакует гражданские объекты в Европе и странах НАТО

Лавров подчеркнул, что Россия не атакует гражданские объекты в Европе и странах НАТО
Лавров подчеркнул, что Россия не атакует гражданские объекты в Европе и странах НАТО
Генассамблея ООН в США

Россия не наносит ракетных и беспилотных ударов по объектам в странах Европы и государствах НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы никогда не направляем наши беспилотники ли, ракеты ли по государствам, которые расположены в Европе, членам Евросоюза, странам Североатлантического альянса», — сообщил Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН ведется в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров выступал с трибуны на Генассамблее ООН. В ходе своей речи он подчеркнул, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Однако если против нашей страны будет проявлена агрессия, ответ будет жестким и решительным. Об этом заявил министр иностранных дел России и добавил, что у НАТО и Евросоюза (ЕС) не должно быть сомнений по этому поводу. Кроме того, руководитель МИД РФ предложил установить 14 декабря в качестве Международного дня борьбы с колониализмом.

