Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что отказ стран «евротройки» от переговоров по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) свидетельствует о полной недоговороспособности этих стран с иранской стороной. Об этом глава МИД РФ рассказал на пресс-конференции после выступления на трибуне Генассамблеи ООН.
«Это полная недоговороспособность по всем направлениям. Не дать два-три месяца для того, чтобы все-таки Иран смог в ходе переговоров получить устраивающие его условия дальнейшей работы и с МАГАТЭ, и с США — Иран был готов и до сих пор готов к диалогу, пусть и не к прямому, а опосредованному, и с так называемой „евротройкой“ Иран регулярно общался», — сказал Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН ведется в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Лавров также заявил, что итоги переговоров свидетельствуют лишь об одном: с самого начала Великобритания, Франция и Германия стремились найти предлог для восстановления санкционного режима в отношении Ирана. По его словам, все конструктивные инициативы иранской стороны, направленные на достижение компромисса, были отклонены западными партнерами.
В тех случаях, когда появлялась возможность достичь соглашения, на следующий день выдвигались новые требования. Лавров подчеркнул, что подобная тактика представляет собой целенаправленную операцию, преследующую цель начать новый этап экономического и финансового давления на Иран.
Кроме того, в ходе пресс-конференции Лавров также заявил, что российская сторона не осуществляет ракетные или беспилотные удары по объектам, расположенным на территории европейских государств и стран НАТО. Как отметил глава МИД РФ, отдельные инциденты могут случиться, однако вооруженные силы РФ никогда не открывают прицельный огонь по данным целям намеренно.
