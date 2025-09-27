Лавров предупредил о последствиях попыток сбить летающие объекты над территорией РФ

Попытки сбивать летающие объекты в российском воздушном пространстве вызовут серьезные последствия для тех, кто совершает такие действия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Дрон, когда он летит не над нашей территорией, <...> наверное, все вправе делать с этим дроном то, что считают нужным для обеспечения своей безопасности. Но если будут попытки сбивать любой летающий объект <...> на нашей территории <...> то, я думаю, люди серьезно пожалеют», — сказал Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД РФ после выступления на Генассамблее ООН ведется в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Лавров также заявил, что российская сторона не осуществляет ракетные или беспилотные удары по объектам, расположенным на территории европейских государств и стран НАТО. Как отметил глава МИД РФ, отдельные инциденты могут случиться, однако вооруженные силы РФ никогда не открывают прицельный огонь по данным целям намеренно.

