В Челябинской области ночью 28 сентября автомобилисты наблюдают первый снег. Судя по кадрам с камер наблюдения, зимние осадки фиксируются на участке трассы М-5 в районе Златоуста, на перевале Уреньга. На дорогу выпадают хлопья, а под колесами машин видна мокрая поверхность. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
«Златоуст, Уреньга. Пошел первый снег», — говорится в сообщении группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «Вконтакте». Несмотря на погодные изменения, движение на этом участке организовано в обычном режиме.
Местные жители также делятся видеозаписями первых осадков в соцсетях. В Златоусте ночью 28 сентября около двух градусов тепла, идет снег с дождем.
Синоптики ранее предупреждали о вероятности понижения температуры и первых зимних осадках в конце сентября в горных районах региона. В ночь с воскресенья на понедельник в Челябинской области установится временный снежный покров.
Утром 27 сентября первый снег заметили жители Качканара в соседней Свердловской области. Изначально в городе шел протяжной ливень, однако к утру его сменил настоящий снегопад. Первый в этом году снег выпал и в Нижневартовске.
