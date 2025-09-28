Контрразведчик СБУ возглавлял известную пытками украинскую тюрьму в Мариуполе

Директором тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ), известной как «Библиотека», после гибели Александра Хараберюша в 2017 году стал начальник отдела контрразведки СБУ в Донецкой области Артем Яценко. Об этом сообщили в силовых структурах. «Библиотека» получила известность как место незаконного содержания и пыток лиц, несогласных с политикой киевских властей.

«Во время службы в УСБУ в Донецке Золкин находился в дружеских отношениях с полковником Яценко Артемом Сергеевичем, будущим начальником ГО КР УСБУ в Донецкой области, а также печально известной „Библиотеки“ после гибели Хараберюша», — сказал представитель силовых структур. Слова передает РИА Новости.

Как уточняют источники, украинский блогер Владимир Золкин до 2014 года также служил в отделе УСБУ по Донецкой области, где поддерживал тесные отношения с Яценко. Сейчас Яценко находится в Днепропетровске. По данным собеседника агентства, назначение Яценко связано с необходимостью сохранить прежнюю структуру управления после смерти Хараберюша, который погиб в результате взрыва автомобиля 31 марта 2017 года в Мариуполе.

В марте 2022 года российские военные взяли Мариуполь в окружение, начав операцию 7 числа. К концу месяца подразделения продвинулись с окраин к центральным районам города, а к 21 апреля установили контроль практически над всей территорией. В результате боевых действий Мариуполь понес значительные разрушения. Сейчас ведется масштабное восстановление города: на строительных объектах трудятся свыше 20 тысяч специалистов, прибывших из различных регионов России.

