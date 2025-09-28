Санду допустила возможность аннулирования выборов в Молдове из-за вмешательств

Решения о санкциях принимают компетентные органы, заявила Санду
Решения о санкциях принимают компетентные органы, заявила Санду
новость из сюжета
Выборы в Молдове — 2025

В случае вмешательства в парламентские выборы в Молдове, результаты могут быть аннулированы. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

«Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе», — заявила Санду. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее эксперты отмечали, что власти Молдовы во главе с президентом Майей Санду ограничили количество избирательных участков для граждан страны в России и Приднестровье, что, по их мнению, может повлиять на исход парламентских выборов. Также сообщалось о принятии мер по усилению контроля за общественным мнением и деятельности оппозиции, включая закон о борьбе с дезинформацией и создание центра «Патриот».

Выборы в Республике Молдове проходят 28 сентября. В избирательных списках значатся 23 кандидата, представляющих 15 партий, четыре избирательных блока, а также четверых независимых претендентов. Итоги голосования определят дальнейшее направление внешней политики государства — выбор будет сделан либо в пользу сближения с Россией, либо в сторону сотрудничества с Западом.

