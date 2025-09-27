27 сентября 2025

Челябинске дорожники показали, как борются с первым снегом. Видео

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области идет снег, работает дорожная техника
© Служба новостей «URA.RU»
К уборке первого снега на трассах пришлось привлечь дорожные службы
К уборке первого снега на трассах пришлось привлечь дорожные службы Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» 28 сентября зафиксировано резкое ухудшение погодных условий — идет снег, температура воздуха держится около нуля. Коммунальщики вывели на дороги снегоуборочную технику, рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Внимание, водитель! Ухудшение погодных условий на М-5, идет снег, температура воздуха около нуля. Работает дорожная техника», — уточнили в Упрдоре.

Специалисты подчеркивают, что на трассе задействована спецтехника для очистки проезжей части, однако призывают автомобилистов быть максимально осторожными и воздержаться от выезда на трассы. Ведомство информирует водителей о снижении видимости и возможном образовании гололедицы.

Первый снег выпал 28 сентября в Челябинске. В ночь с 28 на 29 сентября в южных районах региона прогнозируются интенсивные зимние осадки.

© Служба новостей «URA.RU»
