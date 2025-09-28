В Белгородской области перебои с электроснабжением после ударов ВСУ. Онлайн-трансляция

Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
ВСУ ударили по Белгородской области
ВСУ ударили по Белгородской области Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области возникли перебои с электроснабжением после удара по инфраструктурным объектам, пострадали два мирных жителя. О введении режима ракетной опасности и начале восстановительных работ сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. URA.RU запускает онлайн трансляцию. 

00:27 «Дети по решению родителей могут остаться тот дома. На следующий день здесь проблем никаких не будет Школы детские сады работать будут», — добавил губернатор Белгородской области.

00:25 К утру будет полностью восстановлена работа детских садов и школ. Если вдруг этого не произойдет, то к шести утра родители получат сообщение о том, что образовательное учреждение не работает, сообщил глава Белгородской области Гладков.

00:23 «Запасов оборудования достаточно, аварийные бригады выполняют необходимую работу, там, где было необходимо, запущена резервная генерация», — заявил губернатор Белгородской области Гладков. В скором времени все проблемы с электроэнергией будут решены.

00:10 Под атакой находится Белгород. В результате нападения пострадали два мирных жителя. Также в городе наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

00:05 Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области. Системы ПВО приведены в боевую готовность. Губернатор области Александр Гусев просит жителей быть бдительными и воздержаться от прогулок по улице.

00:03 В небе над Таганрогом объявлена воздушная опасность. Всех жителей просят отойти от окон и лишний раз не выходить на улицу. Об этом заявила глава города Светлана Камбулова.

