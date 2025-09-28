Минобороны: над регионами России сбили 14 БПЛА за девять часов

Системы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«С 13:30 до 23:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов украинских ВС в воздушном пространстве над приграничными территориями. 13 БПЛА сбиты над Белгородской областью и один — Курской областью», — передает ТАСС со ссылкой на данные военного ведомства.
За последние недели российские системы ПВО неоднократно фиксировали попытки атак беспилотников на приграничные регионы. Так, ранее сообщалось об уничтожении 11 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской и Курской областями, а еще раньше — о семи сбитых дронах в этих же районах. Министерство обороны регулярно информирует о подобных инцидентах с начала обострения ситуации на границе.
