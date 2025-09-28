28 сентября 2025

Музыкантов Белгородской области не смог остановить даже обстрел ВСУ

Музыканты Белгородской государственной филармонии не прервали концерт даже во время ракетного обстрела и отключения света в городе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, во время атаки ВСУ и перебоев с электроснабжением артисты продолжили выступление, подсвечивая ноты фонариками на телефонах.

«Музыка вечна, как и героизм наших музыкантов. Музыка продолжила звучать даже после отключения света в филармонии...», — написал губернатор в telegram-канале. Он подчеркнул, что коллектив филармонии стал примером стойкости в сложных условиях.

Ранее глава региона сообщил о ракетном ударе по белгородской инфраструктуре со стороны ВСУ. В результате атаки были зафиксированы серьезные перебои с подачей электроэнергии в городе и регионе. По предварительным данным, пострадали два мирных жителя. Позже Гладков уточнил, что Белгород подвергся повторному обстрелу. Оперативные службы продолжают устранять последствия повреждений и обеспечивать безопасность населения.

