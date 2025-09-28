Гладков обратился к жителям Белгородской области по поводу последствий атаки ВСУ

В Белгородской области после серии обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины экстренные службы проводят восстановительные работы, чтобы в кратчайшие сроки вернуть электроснабжение в социальные учреждения и жилые дома. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении, опубликованном 28 сентября в официальном telegram-канале главы региона. По его словам, ситуация находится под контролем, все необходимые ресурсы и аварийные бригады задействованы для устранения последствий повреждений.
«Все службы находятся на своих местах, все необходимые работы проводятся. Всех материалов, запасов оборудования достаточно, аварийные бригады выполняют необходимую работу, там, где было необходимо, запущена резервная генерация. Я надеюсь, в максимально короткие сроки мы справимся с этой проблемой», — отметил глава области в видео, опубликованном в его telegram-канале.
Гладков пояснил, что по итогам совещания с заместителями, руководителями ведомств, представителями МВД, МЧС и Росгвардии региона принято решение сосредоточить усилия на оперативном восстановлении объектов инфраструктуры. По итогам совещания информация о ситуации была передана в федеральные органы власти, включая министра энергетики РФ и Полномочного представителя при Президенте РФ Игоря Щеголева.
Власти Белгородской области обещают к утру завершить основные восстановительные работы в детских садах и школах. При этом родители могут принять решение оставить детей дома, если электроснабжение учреждений не будет полностью восстановлено — соответствующая информация будет размещена в родительских чатах к 6:00 утра. Гладков подчеркнул, что школы и детские сады откроются только при наличии электричества.
Ранее Белгородская область подверглась обстрелам со стороны ВСУ, после которых были зафиксированы перебои с электроснабжением в ряде населенных пунктов. Все силы и средства региональных экстренных служб задействованы для минимизации ущерба и скорейшего восстановления инфраструктуры. Подробности читайте в сюжете URA.RU.
