28 сентября 2025

Дело об открытом колодце в Челябинске, куда провалилась женщина, проверят в СКР

Открытый люк, в который провалилась челябинка, быстро починили
Открытый люк, в который провалилась челябинка, быстро починили Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела с женщиной, упавшей в колодец в Челябинске. Инцидент произошел еще в июне, сообщает пресс-служба СКР.

«В СМИ сообщается о длительном характере расследования уголовного дела по факту падения женщины в открытый колодец в Челябинске. Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК РФ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации», — говорится в сообщении.

Ранее региональные следователи возбудили уголовное дело по 238 УК РФ. Она предполагает ответственность за оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан.

Инцидент произошел летом 2025 года: жительница Челябинска получила травмы после падения в незакрытый колодец на одной из городских улиц. Челябинский водоканал тогда быстро установил крышку, а также пообещал оплатить женщине лечение.

