Российские войска полностью освободили юг ДНР

ВС РФ вышли с юга ДНР в Днепропетровскую область
Спецоперация РФ на Украине

Юг ДНР полностью перешел под контроль России, и российские подразделения продолжают наступление вглубь Днепропетровской области. Об этом сообщил Герой России, замкомандира 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Илья Иванов.

«Юг Донецкой Народной Республики освобожден в полном объеме и находится под контролем Российской Федерации», — отметил Иванов. Он уточнил, что сейчас находится вместе с журналистами в Курахово — населенном пункте, который был освобожден пятой бригадой в январе 2025 года. После взятия города российская армия продвинулась на запад более чем на 60 километров и вышла на территорию Днепропетровской области.

С января по конец сентября 2025 года российские войска освободили в общей сложности 4 714 квадратных километров. Наибольший прирост территории зафиксирован в ДНР — более 3,3 тысячи квадратных километров. Кроме того, продвижение отмечено в Харьковской области (около 540 квадратных километров), Сумской (220 квадратных километров) и Днепропетровской (около 175 квадратных километров).

Ранее стало известно об освобождении 1,1 квадратного километра в ДНР в районе Клебан-Быкского водохранилища, пишет «Царьград». Также сообщалось о взятии под контроль российской армии сел Майское и Дерилово в ДНР и Степовое в Днепропетровской области, отмечает 360.ru.

