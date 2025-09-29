По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в Херсоне, который сейчас находится под контролем киевских властей, продолжается насильственная мобилизация мужчин, а гуманитарная помощь для нуждающихся сокращается. Об этом он сообщил в интервью журналистам.
«Во-первых, мужчин пытаются вылавливать и отправлять умирать за то, за что они не хотят умирать, гуманитарку, которую привозят еще все-таки туда, чтобы помочь пожилым людям, все время объем ее снижается», — сказал Владимир Сальдо агентству ТАСС. Глава региона охарактеризовал ситуацию словом «мрачно» и заявил, что местное население подвергается «запугиванию».
Ранее Владимир Сальдо сообщал, что украинские военные оказывают давление на жителей Херсона, используя угрозы и манипуляции, чтобы вынудить их покинуть город в ожидании возможного возвращения российской армии. По его данным, в Херсоне сейчас проживает около 50 тысяч человек из 350 тысяч, а после референдума в сентябре 2022 года область вошла в состав России, однако город продолжает контролироваться ВСУ. Также RT со ссылкой на слова Сальдо писал о грабежах квартир мирных граждан военными ВСУ.
