28 сентября 2025

Подравшийся с депутатом-женщиной спикер потерял пост в Верхнем Уфалее

В горсобрании Верхнего Уфалея сменилась власть
В горсобрании Верхнего Уфалея сменилась власть

Спикер горсобрания Верхнего Уфалея (Челябинская область) Сергей Ханин потерял свой пост в новом составе собрания депутатов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, смотревший трансляцию с заседания собрания.

«Новым председателем собрания депутатов избран Сергей Козин. По завершении процедуры голосования он удалил Ханина из президиума, указав ему занять свое место рядового депутата», — сообщил корреспондент агентства.

Козину 52 года. До избрания спикером он работал командиром отделения 69-й пожарно-спасательной части МЧС.

Ханин в конце августа стал участником скандальной драки с депутатом Фаиной Совиной. Он отобрал телефон у Совиной, снимавшей его на камеру. После драки оба депутата сняли побои и подали друг на друга заявления в полицию.

Новый созыв депутатов Верхнего Уфалея избирался в ходе голосования 12 — 14 сентября. И единоросс Ханин, и самовыдвиженка Совина снова избрались в состав горсобрания. Оба они будут рука об руку работать в составе планово-бюджетной комиссии собрания депутатов.

