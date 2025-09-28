«Она призналась»: появились новые подробности убийства девочки в 1999-м в Талице

Следователи подозревали в убийстве девятилетней девочки в 1999 году в поселке Кузнецовском Талицкого района ее родственницу. По словам источника URA.RU, она даже находилась под стражей, но позже ее отпустили. В 2025 году по обвинению в этом преступлении был арестован Игорь Рухлов.
«Близкую родственницу убитой девочки держали в СИЗО один месяц. По неподтвержденным данным, она признавалась в преступлении. После того, как ее отпустили, появились еще двое подозреваемых, но и у них оказалось алиби», — рассказал собеседник URA.RU в силовой среде. В свердловских правоохранительных органах тему не комментируют.
Как писало URA.RU, убийство было совершено 26 лет назад, 7 августа 1999 года. Девочка вышла из дома и больше не вернулась. Тогда силовики возбудили дело и искали преступника и тело девочки. Однако поисковая операция закончилась безрезультатно.
Спустя годы силовики возобновили расследование. Сыщики задержали Рухлова, которому предъявили обвинение в убийстве. Следствие считает, что он мог убить школьницу, чтобы избавиться от свидетеля. Якобы школьница увидела, как его друзья совершили другое преступления. Суд уже заключил Игоря под стражу. По данным URA.RU, он вину отрицает. Все материалы по громкому делу — в сюжете URA.RU.
