В Ленобласти выявлена организация, распространявшая суррогатный алкоголь

В Ленобласти выявили коммерческую организацию, занимавшуюся распространением суррогатного алкоголя, употребление которого привело к гибели людей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с подразделениями полиции Петербурга и Ленобласти установили предполагаемый источник распространения некачественного алкоголя», — написала Волк в своем telegram-канале. Подозреваемая коммерческая структура располагалась в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленобласти.
В настоящее время на территории организации проводятся следственно-оперативные мероприятия. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства преступной деятельности, устанавливают каналы поставки суррогатного алкоголя и круг лиц, причастных к организации и распространению опасной продукции.
В Ленобласти зафиксирован массовый случай отравления суррогатным алкоголем, в результате которого скончались 25 человек. По фактам отравления возбужден ряд уголовных дел, в рамках которых были задержаны 14 подозреваемых. Под стражу также были взяты 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя сотрудница детского сада Ольга Степанова, которых обвиняют в незаконной продаже суррогата. Сланцевский суд постановил заключить обоих подозреваемых под стражу сроком на один месяц и 30 суток.
