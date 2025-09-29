В Ленобласти выявлена организация, распространявшая суррогатный алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подозреваемая структура располагалась в поселке Трубников Бор
Подозреваемая структура располагалась в поселке Трубников Бор Фото:
новость из сюжета
В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

В Ленобласти выявили коммерческую организацию, занимавшуюся распространением суррогатного алкоголя, употребление которого привело к гибели людей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с подразделениями полиции Петербурга и Ленобласти установили предполагаемый источник распространения некачественного алкоголя», — написала Волк в своем telegram-канале. Подозреваемая коммерческая структура располагалась в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленобласти.

В настоящее время на территории организации проводятся следственно-оперативные мероприятия. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства преступной деятельности, устанавливают каналы поставки суррогатного алкоголя и круг лиц, причастных к организации и распространению опасной продукции.

В Ленобласти зафиксирован массовый случай отравления суррогатным алкоголем, в результате которого скончались 25 человек. По фактам отравления возбужден ряд уголовных дел, в рамках которых были задержаны 14 подозреваемых. Под стражу также были взяты 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя сотрудница детского сада Ольга Степанова, которых обвиняют в незаконной продаже суррогата. Сланцевский суд постановил заключить обоих подозреваемых под стражу сроком на один месяц и 30 суток.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленобласти выявили коммерческую организацию, занимавшуюся распространением суррогатного алкоголя, употребление которого привело к гибели людей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с подразделениями полиции Петербурга и Ленобласти установили предполагаемый источник распространения некачественного алкоголя», — написала Волк в своем telegram-канале. Подозреваемая коммерческая структура располагалась в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленобласти. В настоящее время на территории организации проводятся следственно-оперативные мероприятия. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства преступной деятельности, устанавливают каналы поставки суррогатного алкоголя и круг лиц, причастных к организации и распространению опасной продукции. В Ленобласти зафиксирован массовый случай отравления суррогатным алкоголем, в результате которого скончались 25 человек. По фактам отравления возбужден ряд уголовных дел, в рамках которых были задержаны 14 подозреваемых. Под стражу также были взяты 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя сотрудница детского сада Ольга Степанова, которых обвиняют в незаконной продаже суррогата. Сланцевский суд постановил заключить обоих подозреваемых под стражу сроком на один месяц и 30 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...