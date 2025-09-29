На выборах в Молдове было зафиксировано 236 нарушений

Наблюдатели зафиксировали подозрение в коррупции на выборах в Молдове
Наблюдатели зафиксировали подозрение в коррупции на выборах в Молдове Фото:
новость из сюжета
Выборы в Молдове — 2025

На выборах в Молдове, 28 сентября, было зафиксировано 236 нарушений, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анджела Караман со ссылкой на данные Генерального инспектората полиции (IGP). Среди нарушений — фотографирование бюллетеней, запрещенная агитация, порча избирательных документов, организованная транспортировка избирателей и подозрения в подкупе.

«По данным IGP, в течение 28 сентября было зафиксировано 236 нарушений: фотографирование бюллетеней, запрещенная предвыборная агитация, порча бюллетеней, организованная транспортировка, подозрения в коррупции на выборах», — заявила Анджела Караман. Вечером 28 сентября ЦИК признало голосование выборщиков действительным, начался подсчет голосов.

Ранее в ходе парламентских выборов в Молдове, правозащитная организация Promo-Lex зафиксировала десятки инцидентов, включая нарушение тайны голосования, присутствие посторонних на участках и препятствия для наблюдателей. По итогам голосования определится дальнейший внешнеполитический курс страны.

