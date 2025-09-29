Бабушка и внук погибли из-за атаки дронов: что известно о происшествии

Воробьев: в Подмосковье в результате атаки БПЛА погибли два человека

29 сентября 2025 в 13:23 Размер текста - 17 +

Воскресенск подвергся атаке дронов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Украинские атаки по российским регионам В подмосковном Воскресенске в ночь на 29 сентября произошла атака беспилотников, в результате которой погибли 76-летняя женщина и е 6-летний внук. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования и заявил о готовности оказать помощь пострадавшим. Подробнее в материале URA.RU. Обстоятельства происшествия В ночь на 29 сентября в подмосковном Воскресенске произошла атака беспилотников, в результате которой погибли 76-летняя пенсионерка и ее 6-летний внук. Как сообщил Андрей Воробьев, эта произошло во время пожара. Пожар и его последствия Пожар, вспыхнувший в результате атаки беспилотников, унес жизни двух людей. Губернатор Воробьев подтвердил, что при пожаре погибли бабушка и ее внук, находившиеся в частном доме на Федотовской улице. Сообщается, что дом сильно пострадал от огня. В результате взрыва в нескольких домах Воскресенска были повреждены стекла и фасады, а также произошли сбои в уличном освещении. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Гусев рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Воронежскую область Реакция властей Андрей Воробьев выразил глубочайшие соболезнования семье погибших и сообщил, что власти окажут необходимую помощь пострадавшим. На место происшествия были направлены экстренные службы, которые обеспечили безопасность и оказали первую помощь тем, кто пострадал в результате атаки. Помощь семье погибших Детский омбудсмен региона Ксения Мишонова также выразила свои соболезнования и подтвердила, что будет оказана вся необходимая помощь семье погибших. Глава округа Воскресенск Алексей Малкин сообщил о готовности провести оценку ущерба и оказать поддержку всем пострадавшим. Местные жители о погибших Соседи пенсионерки сообщили, что она жила одна и часто оставалась со своим правнуком. В ночь на 29 сентября мальчика вновь оставили у бабушки, так как его мама, фитнес-тренер, задержалась на работе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

