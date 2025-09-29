Прокуратура проверит техникум Архангельска, где бывший студент напал с ножом на педагогов

Прокуратура Архангельской области начала проверку обеспечения безопасности в Архангельском техникуме строительства и городского хозяйства после нападения бывшего студента на педагогов. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

«Также прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям ... обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса, полноте мер, принятых ... по ограничению беспрепятственного доступа третьих лиц в здание», — сказано в сообщении. Отмечается, что ход уголовного дела контролируется прокуратурой.

Нападение в Архангельском техникуме строительства и городского хозяйства произошло утром 29 сентября 2025 года: бывший студент, ранее отчисленный из учебного заведения, ворвался в здание с ножом и ранил преподавателя русского языка, социального педагога и одного из студентов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

