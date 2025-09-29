Когда придут пенсии и пособия в октябре 2025: график соцвыплат для россиян

В октябре 2025 года россияне, получающие разные виды соцвыплат, ждут денег по обычному графику. Многие спрашивают: когда именно придут средства и почему могут задержаться. URA.RU рассказывает о главных выплатах — детских пособиях, пенсиях, пособии по безработице и помощи малоимущим семьям.
Придут ли по графику выплаты в октябре 2025
В октябре нет праздников, которые могли бы сдвинуть сроки, так что все придет по плану. Выплаты стартуют с 3 октября — в первые 3-5 рабочих дней месяца деньги обычно зачисляют на карты, но в регионах или банках могут быть небольшие сдвиги.
Когда придут детские пособия от Социального фонда
В октябре, как и раньше, детские пособия выплачивает Социальный фонд России (СФР) — он отвечает за все соцвыплаты с 2023 года. Это касается выплат беременным, пособий на детей до 17 лет, помощи малоимущим семьям и пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет.
По графику, опубликованному на сайте СФР, за сентябрь деньги придут в пятницу, 3 октября. В этот день ждите:
- ежемесячную выплату при рождении (усыновлении) первого ребенка;
- ежемесячное пособие при рождении и воспитании ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
Эти пособия предусмотрены законами: Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Обычно деньги приходят на карту «Мир» в течение дня. Если получаете через почту, уточните график в отделении — он может отличаться.
Когда придет пенсия в октябре 2025
Пенсии в октябре 2025 года придут по стандартному графику — с 3 по 25 число, в зависимости от региона и способа получения. В каждом регионе свой план, узнать его можно на сайте СФР: выберите регион вверху страницы, перейдите в «Информацию для жителей» ? «Гражданам» ? «Выплата и доставка пенсии». Или позвоните в Единый контактный центр по номеру 8-800-600-0000.
В октябре 2025 года пенсия в выходные не приходит. Если выплата назначена на 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 или 26 октября, деньги переведут заранее — в последний рабочий день перед выходным.
Вот информация по некоторым регионам:
В октябре 2025 года Социальный фонд России начнет перечислять пенсии по регионам: в Вологодской области выплаты пройдут 10, 12, 15 и 21 октября, в Воронежской области — с 4 по 25 октября, в Краснодарском крае — с 12 октября, в Красноярском крае — 15 и 21 октября, в Нижегородской области — с 4 по 24 октября, в Новосибирской области — 11 и 21 октября, в Омской области — 9, 16 и 21 октября, в Пермском крае — 8, 15 и 23 октября, в Татарстане — с 12 по 22 октября, в Ростовской области — 10, 16 и 23 октября, в Самарской области — 14, 17 и 23 октября, а в Свердловской области пенсионные деньги поступят до 27 октября включительно.
В Москве городские доплаты и соцвыплаты в октябре 2025 года будут перечисляться с 3 по 18 октября: 3 октября — за 3 и 5 октября, 4 и 6–9 октября — по графику, 10 октября — за 10 и 12 октября, 11 и 13–18 октября — по графику.
В Московской области (ТиНАО) выплаты также пройдут с 3 по 18 октября: 3 октября — за 5 октября, 4 и 6–9 октября — по графику, 10 октября — за 10 и 12 октября, 11 и 13–18 октября — по графику.
Пенсию можно получать:
- Через банк: на карту «Мир» (с 1 июля 2021 года только на нее). Деньги зачисляют без комиссии, обычно не позже следующего дня после перевода от СФР. Снять можно в любой момент.
- Через почту: на дом или в кассе отделения. Доставка с 3 по 25 число, по графику. Если не получили 6 месяцев, выплата остановится — подайте заявление в СФР, чтобы возобновить.
За вас может получать доверенное лицо. Если доверенность дольше года, подтверждайте регистрацию по месту жительства ежегодно.
- Важно: пенсию выплатят полностью, без ограничений, даже если вы банкрот. Но для работающих пенсионеров индексация с 1 января 2025 года не применяется во время работы — пенсия без учета повышения. После увольнения выплатят с доплатой.
Если получаете социальную пенсию без регистрации в РФ, подтверждайте проживание в России ежегодно — подайте заявление в СФР лично или через представителя (до 12 месяцев с предыдущего). Ежегодно подтверждать не нужно, если пенсия через почту, или вы в больнице, интернате или осужденный. Чтобы изменить способ получения, подайте заявление в СФР, МФЦ или на Госуслугах. Укажите организацию, способ и реквизиты счета.
Пособие по безработице в октябре 2025
Пособия по безработице выплачивают через центры занятости в регионах. График разный по субъектам РФ, но обычно два раза в месяц.
Чтобы оформить, подайте заявление на Госуслугах с документами и резюме с портала «Работа России». В личном кабинете придет уведомление о визите в центр. Решение принимают за 11 дней, потом присылают деньги на карту. Выплаты продолжаются, если вы отчитываетесь о поиске работы, проходите перерегистрацию и не нарушаете правила. Иначе пособие остановят.
Что делать, если выплата не пришла
Если денег нет в срок, не паникуйте. Сначала проверьте счет и СМС — иногда они приходят вечером. Исключите сбои в банке. Если задержка 1-2 дня — возможно, из-за выходных или техпроблем. Если дольше, посмотрите статус на Госуслугах или сайте СФР. Если «назначено», а денег нет через 10 рабочих дней, идите в МФЦ или СФР. А лучше звоните на горячую линию СФР: 8-800-600-0000 — там уточнят статус и причины.
