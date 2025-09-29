Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти резко выросло

«Известия»: число погибших от отравления алкоголем в Ленобласти возросло до 33
Из-за суррогатного алкоголя погибли 33 человека
Из-за суррогатного алкоголя погибли 33 человека Фото:
новость из сюжета
В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

В Ленинградской области число жертв отравления суррогатным алкоголем достигло 33 человек. Об этом сообщил источник «Известий». По данным издания, больше всего погибших зафиксировано в Сланцевском районе — 22 человека.

В Волосовском районе жертвами стали семь жителей, еще двое скончались в Приозерском районе, по одному летальному случаю зафиксировано в Гатчинском и Тосненском районах. Причиной массового отравления стало употребление некачественного алкоголя.

Ранее в Ленобласти был зафиксирован крупный инцидент массового отравления суррогатным алкоголем, приведший к гибели десятков человек. В связи с произошедшим возбуждены несколько уголовных дел, по которым задержаны 14 предполагаемых участников. Среди арестованных — 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя работница детского сада Ольга Степанова, которым вменяют незаконную реализацию суррогатного алкоголя. Решением Сланцевского районного суда оба обвиняемых были заключены под стражу на срок один месяц и 30 суток.

