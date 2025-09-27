По факту отравления алкоголем в Ленобласти возбуждено уголовное дело

В Волосовском районе, СУ СК возбудил уголовное дело по поводу отравления людей в Ленинградской области. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
«В Волосовском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти граждан», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Дело возбуждено по статье о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
Судя по информации ведомства, 26 сентября поступила информация о результатах судебно-медицинской экспертизы. Согласно ей, шестеро человек отравились метиловым спиртом.
Установлены лица трех мужчин, которые подозреваются в создании спиртового напитка. Отмечается, что мужчины уже задержаны и им будет предъявлено обвинение.
Вспышка смертельных отравлений метиловым спиртом в Волосовском районе стала продолжением серии подобных инцидентов в Ленинградской области, где с начала сентября погибли 25 человек после употребления суррогатного алкоголя. Ранее сообщалось о массовых отравлениях и задержании подозреваемых, а экспертиза подтверждала наличие метанола в крови всех погибших.
