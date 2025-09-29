Челябинский ветеран СВО Рожков получил удостоверение депутата ЗСО

Алексей Рожков избирался по округу №5 (бывший Пригородный);
Алексей Рожков избирался по округу №5 (бывший Пригородный);

Ветеран СВО Алексей Рожков получил удостоверение депутата Законодательного собрания Челябинской области. Вручение состоялось на втором заседании собрания депутатов Сосновского округа, о чем Рожков сообщил в своих социальных сетях.

«С большой гордостью и ответственностью сообщаю, что на этом заседании мне было вручено удостоверение депутата Законодательного Собрания Челябинской области! Это большая честь и огромное доверие, которое я намерен оправдать. Я благодарен всем, кто поддержал меня на этом пути», — написал Рожков в своем telegram-канале.

Рожков подчеркнул, что это событие знаменует начало нового этапа в его общественной и политической деятельности. Он пообещал приложить все усилия для решения насущных проблем округа и улучшения качества жизни граждан региона.

Ранее URA.RU сообщало о победе Алексея Рожкова на выборах в Законодательное собрание области. В своем telegram-канале ветеран поблагодарил избирателей за доверие. Выборы депутатов ЗСО в Челябинской области прошли с 12 по 14 сентября. Явка составила 39,98%. Первое заседание восьмого созыва, где определят руководящие органы парламента, запланировано на 2 октября.

