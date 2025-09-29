Названо пять признаков обмана при продаже автомобиля

В службе модерации «Авто.ру» рассказали пять самых популярных способов обмана при продаже автомобиля. По данным платформы, с начала текущего года было выявлено и заблокировано свыше 17 тысяч мошеннических объявлений, а осенью активность мошенников вырастает на 20%.
«Стоит насторожиться, если в описании автомобиля указано, что это „идеал, как из салона“, да еще и минимальный пробег, при этом предлагается самая низкая цена на рынке», — заявили модераторы сервиса для Газета.ру. Специалисты сервиса также советуют обратить внимание на продавцов, которые объясняют низкую стоимость личными обстоятельствами либо уклоняются от телефонных разговоров и настаивают на общении во внешних мессенджерах.
Эксперты отметили, что мошенники часто давят на потенциальных покупателей и просят перевести деньги до осмотра автомобиля — якобы для бронирования или оплаты бензина при перегоне машины из другого города. Кроме того, аферисты могут выступать под видом посредников или покупателей, убеждая продавцов перейти по подозрительным ссылкам, передавать коды из SMS или демонстрировать экран телефона для кражи данных. Отдельно выделяется схема с «бизнесменом из Китая»: мошенники под видом помощников иностранца предлагают дополнительный заработок и вовлекают жертву в финансовую пирамиду.
Случаи мошенничества при продаже автомобилей через интернет фиксируются регулярно. Ранее в Нижневартовске местная жительница лишилась 884 тысяч рублей, поверив обещаниям «менеджера» о доставке машины из-за границы и согласившись на оплату двумя переводами.
