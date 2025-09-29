Народные приметы на 30 сентября: как не навлечь беду на Бабьи именины

Вселенские бабьи именины отмечают 30 сентября 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приметы и поверья 30 сентября
Приметы и поверья 30 сентября Фото:

В православном календаре 30 сентября посвящено памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, а в народном отмечаются Вселенские бабьи именины. Этот день называют также Девичий праздник, День святых мучениц, Бабья выть или Софья-Вера-Надежда-Любовь. Он символизирует силу женского духа, стойкость и преданность вере, способные преодолеть любые испытания. Подробнее о традициях и приметах этого дня, а также, о том, что можно делать, а чего избегать — в материале URA.RU.

Традиции Бабьих именин

В народе этот день стал символом женской силы и памяти о материнской любви. Вселенские бабьи именины всегда сопровождались особыми обрядами и традициями. Женщины собирались в кругу семьи и близких, устраивали тихие поминальные обряды, посвященные памяти Софии и дочерей.

С утра принято было плакать, чтобы провести обряд очищения, избавления от горестей, бед и болезней. Считалось, что искренний плач в этот день защищает женщину и ее род.

Особая традиция этого дня — хозяйка дома в полночь ставила в середину каравая свечу и читала молитву о мире, согласии и благополучии в семье. Утром караваем угощали всех домочадцев, чтобы сохранить уют и любовь в доме.

Девушки устраивали вечерние посиделки, гадали на суженых, а юноши искали себе невест. Также в этот день существовал обычай дарить небольшие подарки — именинницы получали за это монеты, считая, что это приносит удачу. Важной составляющей праздника было посещение храма и молитвы за здоровье родных и за семейное благополучие.

В этот день пекли караваны и угощали гостей и домочадцев
В этот день пекли караваны и угощали гостей и домочадцев
Фото:

Приметы 30 сентября 2025

В народных поверьях 30 сентября было много примет, связанных с погодой и природными знаками. Считалось, что этот день особенный, и наблюдения за природой помогают предугадать, какая будет зима и ближайшая погода.

Природные приметы

  • В случае если в этот день наблюдается пасмурная погода, в течение ближайшей недели, как правило, устанавливается сухая и солнечная погода.
  • Продолжительная сухость свидетельствует о затяжной осени и позднем приходе зимы.
  • Осадки, выпавшие на Бабьи именины, считаются признаком скорого наступления весны.
Пасмурная погода в этот день сулит теплую в ближайшие дни
Пасмурная погода в этот день сулит теплую в ближайшие дни
Фото:

Приметы про животных

  • Частое умывание кошки служит предвестником теплой погоды.
  • Журавли, собирающиеся в стаи и улетающие в южные регионы, указывают на вероятное наступление морозов к празднику Покрова.
  • Если еж устраивает свое логово в глубине леса, это говорит о предстоящей холодной и снежной зиме.
  • Белка с голубоватым оттенком шерсти считается приметой ранней весны.
  • Считается, что если линька у белки начинается с нижней части тела и продвигается вверх, это свидетельствует о приближении холодной и суровой зимы.
Белка с голубоватым оттенком шерсти считается приметой ранней весны
Белка с голубоватым оттенком шерсти считается приметой ранней весны
Фото:

Что можно и чего нельзя делать 30 сентября

Что можно делать

  • Посетить храм, помолиться о здоровье родных, женском здоровье, семейном счастье и рождении детей.
  • Выплакаться — искренние слезы в этот день считались очищением души.
  • Испечь каравай или пирог и провести семейное застолье.
  • Собраться в кругу семьи, провести вечерние посиделки, рассказать истории, спеть песни.
  • Гадать на суженого — в этот день это было важным обрядом для незамужних девушек.

Чего нельзя делать

  • Тяжело трудиться, заниматься уборкой или работой в огороде.
  • Планировать свадьбу, назначать свидания или признаваться в любви.
  • Ссориться и вести конфликт с близкими.
  • Заниматься важными делами и начинаниями, которые требуют особой концентрации.
  • Пить алкоголь — в этот день существовал запрет на распитие крепких напитков.

По народным поверьям, соблюдение этих запретов помогает защитить семью от несчастий и поддержать духовное равновесие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В православном календаре 30 сентября посвящено памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, а в народном отмечаются Вселенские бабьи именины. Этот день называют также Девичий праздник, День святых мучениц, Бабья выть или Софья-Вера-Надежда-Любовь. Он символизирует силу женского духа, стойкость и преданность вере, способные преодолеть любые испытания. Подробнее о традициях и приметах этого дня, а также, о том, что можно делать, а чего избегать — в материале URA.RU. Традиции Бабьих именин В народе этот день стал символом женской силы и памяти о материнской любви. Вселенские бабьи именины всегда сопровождались особыми обрядами и традициями. Женщины собирались в кругу семьи и близких, устраивали тихие поминальные обряды, посвященные памяти Софии и дочерей. С утра принято было плакать, чтобы провести обряд очищения, избавления от горестей, бед и болезней. Считалось, что искренний плач в этот день защищает женщину и ее род. Особая традиция этого дня — хозяйка дома в полночь ставила в середину каравая свечу и читала молитву о мире, согласии и благополучии в семье. Утром караваем угощали всех домочадцев, чтобы сохранить уют и любовь в доме. Девушки устраивали вечерние посиделки, гадали на суженых, а юноши искали себе невест. Также в этот день существовал обычай дарить небольшие подарки — именинницы получали за это монеты, считая, что это приносит удачу. Важной составляющей праздника было посещение храма и молитвы за здоровье родных и за семейное благополучие. Приметы 30 сентября 2025 В народных поверьях 30 сентября было много примет, связанных с погодой и природными знаками. Считалось, что этот день особенный, и наблюдения за природой помогают предугадать, какая будет зима и ближайшая погода. Природные приметы Приметы про животных Что можно и чего нельзя делать 30 сентября Что можно делать Чего нельзя делать По народным поверьям, соблюдение этих запретов помогает защитить семью от несчастий и поддержать духовное равновесие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...