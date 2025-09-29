В ГАИ Челябинска назначили нового начальника

В ГАИ Челябинска назначили нового руководителя: место ушедшего в отставку Радия Ганиева занял Евгений Резаев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления Госавтоинспекции.
«Начальником отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску назначен полковник полиции Евгений Резаев», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. Личному составу его представил заместитель начальника — начальник полиции ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майор полиции Игорь Белецкий.
Резаев работает в Госавтоинспекции с 1996 года. Службу начинал с должности инспектора ДПС отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УВД Челябинска. Через 24 года работы был назначен командиром полка ДПС. В марте 2025 года заступил на должность начальника отдела управления ГАИ ГУ МВД России по региону.
Предшественник Резаева — Ганиев — проработал на посту менее года — с октября 2024 года по май 2025 года. Летом ему согласовали рапорт об отставке. По слухам, на гражданке он нашел хорошую должность.
