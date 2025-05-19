Начальник ГАИ Челябинска Радий Ганиев подал в отставку

Глава Госавтоинспекции Челябинска Радий Ганиев подал в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Это никак не связано с уголовным делом его предшественника – Александра Гайде.
«Ганиев написал заявление на увольнение еще в начале мая. Сейчас бумаги находятся на согласовании. Приказа об увольнении пока нет», — рассказал URA.RU источник.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что прокомментируют позднее.
Ганиев проработал в должности главы ГАИ областного центра меньше года – с октября 2024 года. На посту тогда он сменил Александра Гайде, которого на прошлой неделе задержали сотрудники областного управления ФСБ и ОРЧ СБ МВД по региону.
Гайде обвиняют в получении взяток от директора «Капиталстрой» Ромика Варданяна и превышении полномочий. По версии следствия, за определенную плату силовик оказывал коммерсанту покровительство в сфере дорожного хозяйства: не замечал нарушения при перевозках грузов по дорогам общего пользования на территории Челябинска. Предварительно, взятки он получал в виде денег и автомобилей.
При избрании меры пресечения выяснилось, что Гайде примерно за месяц до задержания написал рапорт об отставке с должности начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области». Срок для отзыва заявления закончился 18 мая. При этом, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, в его отношении уже назначена служебная проверка. Должностное лицо будет уволено из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке.
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