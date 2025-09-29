Путин подписал закон о воинских званиях для участников СВО

Закон распространяется на граждан, пребывающих в запасе
Закон распространяется на граждан, пребывающих в запасе

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому добровольцы, принимающие участие в СВО, смогут получать воинские звания без обязательного прохождения военных сборов или аттестации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в пункт 2 статьи 57 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ изменение», — говорится в документе. Теперь добровольцы, которые заключили контракт о содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии, смогут получить воинское звание без прохождения военных сборов. Закон распространяется на граждан, пребывающих в запасе, которые уже исполняют или исполняли такие обязанности.

Ранее Госдума РФ одобрила законопроект, предусматривающий присвоение статуса ветерана боевых действий добровольцам, принимавшим участие в СВО. Изменения коснулись граждан, которые в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года участвовали в боевых действиях в составе штурмовых подразделений, сформированных на основании соглашений с Минобороны РФ.

