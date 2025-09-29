Наблюдатели из Европы признали, что на выборах в Молдавии нарушали права избирателей

Избирателям из Приднестровья мешали добраться до участков на выборах в Молдавии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наблюдатели ПАСЕ признали препятствия для избирателей Приднестровья на выборах в Молдавии
Наблюдатели ПАСЕ признали препятствия для избирателей Приднестровья на выборах в Молдавии Фото:
новость из сюжета
Выборы в Молдове — 2025

На парламентских выборах в Молдавии 28 сентября 2025 года были препятствия для избирателей из Приднестровья, помешавшие им добраться до участков, что стало одним из ключевых нарушений, отмеченных на пресс-конференции по итогам голосования. Нарушения признали наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы признали, что на выборах в Молдавии для избирателей из Приднестровья были препятствия, помешавшие им прийти на участки», — заявили на пресс-конференции по итогам голосования. Трансляция велась на сайте организации. 

В Молдавии 28 сентября состоялись парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), которой руководит президент Майя Санду, одержала победу на выборах с незначительным преимуществом.

Ранее в населенном пункте Санэтаука очевидцы зафиксировали на видео массовые случаи вброса бюллетеней на избирательных участках, к которым, по их утверждению, были причастны сотрудники избирательного бюро. Сообщения о подобных нарушениях поступали также из зарубежных избирательных секций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На парламентских выборах в Молдавии 28 сентября 2025 года были препятствия для избирателей из Приднестровья, помешавшие им добраться до участков, что стало одним из ключевых нарушений, отмеченных на пресс-конференции по итогам голосования. Нарушения признали наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). «Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы признали, что на выборах в Молдавии для избирателей из Приднестровья были препятствия, помешавшие им прийти на участки», — заявили на пресс-конференции по итогам голосования. Трансляция велась на сайте организации.  В Молдавии 28 сентября состоялись парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), которой руководит президент Майя Санду, одержала победу на выборах с незначительным преимуществом. Ранее в населенном пункте Санэтаука очевидцы зафиксировали на видео массовые случаи вброса бюллетеней на избирательных участках, к которым, по их утверждению, были причастны сотрудники избирательного бюро. Сообщения о подобных нарушениях поступали также из зарубежных избирательных секций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...