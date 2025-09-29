Наблюдатели из Европы признали, что на выборах в Молдавии нарушали права избирателей

На парламентских выборах в Молдавии 28 сентября 2025 года были препятствия для избирателей из Приднестровья, помешавшие им добраться до участков, что стало одним из ключевых нарушений, отмеченных на пресс-конференции по итогам голосования. Нарушения признали наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
«Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы признали, что на выборах в Молдавии для избирателей из Приднестровья были препятствия, помешавшие им прийти на участки», — заявили на пресс-конференции по итогам голосования. Трансляция велась на сайте организации.
В Молдавии 28 сентября состоялись парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), которой руководит президент Майя Санду, одержала победу на выборах с незначительным преимуществом.
Ранее в населенном пункте Санэтаука очевидцы зафиксировали на видео массовые случаи вброса бюллетеней на избирательных участках, к которым, по их утверждению, были причастны сотрудники избирательного бюро. Сообщения о подобных нарушениях поступали также из зарубежных избирательных секций.
