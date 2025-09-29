Партия Санду победила на выборах Молдавии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правящая партия «Действие и солидарность» набрала 50,2% голосов
Правящая партия «Действие и солидарность» набрала 50,2% голосов Фото:
новость из сюжета
Выборы в Молдове — 2025

По итогам парламентских выборов в Молдове правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), возглавляемая президентом Майей Санду, одержала победу с минимальным перевесом. Это следует из официальных данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, ПДС набрала 50,2% голосов, а оппозиционные силы, включая Патриотический блок, получили 49,8%. Ключевую роль в победе ПДС сыграли голоса граждан Молдовы, проголосовавших за рубежом.

В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы. В населенном пункте Санэтаука свидетели зафиксировали на видео масштабные случаи вброса бюллетеней на избирательных участках, к которым были причастны сотрудники избирательного бюро. Аналогичные нарушения отмечены и за пределами страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с результатами прошедших выборов и отметила, что Евросоюз намерен оказывать поддержку Кишиневу на пути к вступлению в ЕС. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в социальной сети Х.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По итогам парламентских выборов в Молдове правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), возглавляемая президентом Майей Санду, одержала победу с минимальным перевесом. Это следует из официальных данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, ПДС набрала 50,2% голосов, а оппозиционные силы, включая Патриотический блок, получили 49,8%. Ключевую роль в победе ПДС сыграли голоса граждан Молдовы, проголосовавших за рубежом. В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы. В населенном пункте Санэтаука свидетели зафиксировали на видео масштабные случаи вброса бюллетеней на избирательных участках, к которым были причастны сотрудники избирательного бюро. Аналогичные нарушения отмечены и за пределами страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с результатами прошедших выборов и отметила, что Евросоюз намерен оказывать поддержку Кишиневу на пути к вступлению в ЕС. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в социальной сети Х.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...