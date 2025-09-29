Партия Санду победила на выборах Молдавии

По итогам парламентских выборов в Молдове правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), возглавляемая президентом Майей Санду, одержала победу с минимальным перевесом. Это следует из официальных данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, ПДС набрала 50,2% голосов, а оппозиционные силы, включая Патриотический блок, получили 49,8%. Ключевую роль в победе ПДС сыграли голоса граждан Молдовы, проголосовавших за рубежом.
В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы. В населенном пункте Санэтаука свидетели зафиксировали на видео масштабные случаи вброса бюллетеней на избирательных участках, к которым были причастны сотрудники избирательного бюро. Аналогичные нарушения отмечены и за пределами страны.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с результатами прошедших выборов и отметила, что Евросоюз намерен оказывать поддержку Кишиневу на пути к вступлению в ЕС. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в социальной сети Х.
